Семь управленцев представят Татарстан в финале конкурса «Лидеры России»

Фото: лидерыроссии.рф

Семь управленцев будут представлять Татарстан в финале конкурса «Лидеры России». Полуфинал, на котором определили участников, прошедших в следующий тур, прошел 1 и 2 февраля в Нижнем Новгороде.

В списке представителей Татарстана оказались руководитель налоговой практики АНП «Зенит» Закир Абдрашитов, заместитель военного прокурора РТ Карен Додонов, руководитель отдела компании «Джи Ди Си Сервисез» Тимур Кайданный, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, управляющий директор Банка ВТБ Ирек Садыков, директор АНО «Сообщество мам РТ» Нина Шимина и руководитель юридической службы ОЭЗ «Алабуга» Никита Хилимончик.

Также в финал президентского конкурса прошли шесть участников из Башкирии, четыре — из Чувашии, три — из Нижегородской области, два — из Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, один финалист — из Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл.

Ранее сообщалось, что в полуфинале конкурса «Лидеры России — 2020» Татарстан и Нижегородская область представили больше всего участников.

