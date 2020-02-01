Татарстан оказался в топе по числу полуфиналистов «Лидеров России»

Фото: Реальное время

В полуфинале конкурса «Лидеры России - 2020» Татарстан и Нижегородская область представили больше всего участников. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— В этом году некоторые мои коллеги провели серьезную работу. Например, Рустам Нургалиевич Минниханов провел соответствующее совещание, поставил задачи, и в этом году по числу полуфиналистов мы тоже на первом месте, но делим его с Татарстаном, — приводит его слова «Татар-информ».

Полуфинал конкурса стартовал сегодня — в нем участвуют 43 представителя Татарстана. В их числе — глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, а также руководитель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Напомним, что «Реальное время» проводило серию интервью с участниками конкурса «Лидеры России».