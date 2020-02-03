Семья экс-замруководителя Пенсионного фонда РТ продает участок за 65 млн рублей

В Казани выставили на продажу 2,2 га земли с готовым проектом жилого комплекса на берегу озера Верхний Кабан за 65 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», участок принадлежит семье экс-заместителя руководителя Пенсионного фонда по РТ Андрея Ясько.

Потенциальным покупателям предлагается возведение высотного жилого дома общей площадью 25,9 тыс. кв. м (площадь квартир — 22,53 тыс. кв. м, коммерческих помещений — 3,37 тыс. кв. м). Автором проекта застройки является компания «Аксиом».

Однако постройка жилого дома не является обязательным условием. Более того, разрешенный вид использования земельного участка пока не предполагает возведения на нем жилых зданий.

Согласно данным Росреестра, данный земельный участок в ноябре 2006 года выкупило ООО «Межрегиональный бизнес-центр «Невский», за учредителем этой фирмы числилось несколько компаний, в том числе и «Кронверк-плюс», которой ранее владел Андрей Ясько.

Позже на этот участок зарегистрировала право собственности компания «МБЦ «Невский», а спустя два месяца он «перешел» к казанскому ООО «Про-технологии». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Про-технологии» владеет Маргарита Пярноя (девичья фамилия — Ясько).

Подробнее о перспективах проекта, бизнесе семьи Пярноя-Ясько и связях владелицы 220 соток стоимостью 65 млн рублей с экс-заместителем руководителя отделения Пенсионного фонда по Татарстану — в материале «Реального времени».

