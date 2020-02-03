Семья бывшего «топа» ПФР Татарстана выставила на продажу землю в Казани за миллион долларов

Структуры семьи бывшего замглавы татарстанского Пенсионного фонда продают участок земли на берегу озера с готовым проектом жилого комплекса

Как стало известно «Реальному времени», семья экс-заместителя руководителя Пенсионного фонда по РТ Андрея Ясько, покинувшего отделение ПФР после крупного скандала, ищет покупателя на бывшие земли учебно-опытного хозяйства на берегу озера Верхний Кабан. Участки предлагаются вместе с готовой концепцией их застройки многоэтажными жилыми домами по проекту известного архитектора Олега Маклакова. О перспективах проекта, бизнесе семьи Пярноя-Ясько и связях владелицы 220 соток стоимостью 65 млн рублей с экс-заместителем руководителя отделения Пенсионного фонда по Татарстану — в расследовании нашего издания.

Жилье на берегу Кабана вместо силосных траншей



В Казани продают 2,2 га земли на берегу озера Верхний Кабан — в «наиболее зеленой южной его части» — за 65 млн рублей. Потенциальным покупателям территорию презентуют как участок с видом на «исторический природный ландшафт города Казани, что дает возможность строительства жилых или коммерческих проектов с уровнем видов платных смотровых площадок». В качестве плюсов указаны близость водоема, высокие видовые характеристики, наличие больших (больше 300 кв. м) благоустроенных территорий, экологическая безопасность, а также «отсутствие перманентных транспортных затруднений в районе жилого комплекса и по пути к нему».

— Это позволяет прогнозировать высокую среднюю скорость реализации жилого фонда: в 1,7 раза выше, чем у жилья схожего типа в районах всего восточного направления города, в частности: Фермского шоссе, Рауиса Гареева, Оренбургского тракта, «Фермы-2» и т. д., — считает продавец и сообщает, что сам готов «выступить в качестве генподрядчика, а также создать отдел продаж», позиционируя себя как «профессионалов рынка новостроек с многолетним опытом работы, как в качестве сотрудников крупных строительных компаний, так и эксклюзивных агентов отдельных жилых комплексов».

В команде продавца: «менеджеры отдела продаж, профессиональный опытный юрист, сотрудник отдела регистрации договоров в Управлении Росреестра, ипотечный брокер, профессор кафедры маркетинга (стилистика и орфография сохранены, — прим. ред.)».

Автором концепции застройки выступает группа компаний «Аксиом», которую возглавляет известный казанский архитектор Олег Маклаков. Фото Олега Тихонова

Концепция застройки предполагает возведение высотного жилого дома общей площадью 25,9 тыс. кв. м (площадь квартир — 22,53 тыс. кв. м, коммерческих помещений — 3,37 тыс. кв. м).

Автором концепции застройки выступает группа компаний «Аксиом», которую возглавляет известный казанский архитектор Олег Маклаков.

Впрочем, реализация данного проекта не является обязательным условием для будущего владельца. Также выяснилось, что разрешенный вид использования земельного участка пока не предполагает возведения на нем жилых зданий.

— Это бывшие земли учхоза сельскохозяйственного назначения, они использовались под силосные траншеи, — уточнил продавец по запросу нашего издания.

Действительно, ранее этими землями владело ГУП РТ «Учебно-опытное хозяйство».

Семейный бизнес

По данным Росреестра, этот участок земли в ноябре 2006 года выкупило ООО «Межрегиональный бизнес-центр «Невский». За учредителем фирмы Ириной Санталовой числилось еще несколько компаний, в том числе и «Кронверк-плюс», которой ранее владел Андрей Джонович Ясько, бывший замуправляющего отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан.

Участок на берегу Кабана был поставлен на кадастровый учет в июне 2006 года, а 1 ноября компания «МБЦ «Невский» зарегистрировала на него право собственности. О том, на каких основаниях и условиях этот участок ушел в частные руки, информации в открытом доступе найти не удалось.

Спустя всего два с половиной месяца после того, как 2,2 га земли на берегу Кабана стали частным владением, 15 января 2007 года, право собственности на них перешло к казанскому ООО «Про-технологии», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и предыдущий собственник участка — в жилом доме 119а на казанской улице Восстания.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Про-технологии» владеет Маргарита Пярноя (девичья фамилия — Ясько). Фото facebook.com

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Про-технологии» владеет Маргарита Пярноя (девичья фамилия — Ясько), а руководит, судя по всему, ее супруг — Андрей Пярноя. До него директором фирмы был Евгений Семенов, возглавляющий сейчас ООО «Промик-К», зарегистрированное все там же — на Восстания, 119а. Совладельцем ООО «Промик-К» также значится Андрей Джонович Ясько.

ООО «Про-технологии» специализируется на оптовой торговле непродовольственными товарами, а среди неосновных видов деятельности — аренда, управление и операции с недвижимостью. В фирме работают шесть человек, уставный капитал — 852 тыс. рублей. Прошлый год компания завершила с 30-миллионной выручкой от продаж и чистой прибылью в 9,7 млн рублей.

До 2004 года «уставник» компании был относительно скромным — всего 10 тыс. рублей, затем резко вырос, а 14 сентября 2012 года к изначально единственной собственнице «Про-технологий» Валентине Владимировой добавилась вторая — Маргарита Андреевна Ясько, получившая в уставном капитале долю в 2%. А уже 26 сентября того же года Маргарита Андреевна, сменившая фамилию на Пярноя, стала единственной собственницей компании.

Четыре года назад ООО «Про-технологии» судилось по поводу границ земельного надела на Кабане с жительницей Казани — некоей Стеблевой, которая унаследовала от своей матери частный дом с участком, примыкающим к владениям компании Пярноя. Стеблева не могла зарегистрировать жилье в связи с наложением границ земельных участков и пошла в суд. Иск Приволжский райсуд удовлетворил частично, постановив: поставить участок Стеблевой на кадастровый учет.

Ясько (на фото) — член команды экс-главы ПФР по РТ Марселя Имамова. Фото elitat.ru

Человек, похожий на чиновника, и бизнес-леди, похожая на члена семьи бывшего замруководителя татарстанского ПФР

Сегодня Андрей Андреевич Пярноя — сотрудник частного предприятия. Однако, судя по опубликованным в 2016 году сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции» Казгорисполкома», в 2015 году он трудился в этом учреждении ведущим специалистом договорного отдела за скромную зарплату (декларированный годовой доход составил 524,8 тыс. рублей), имел в собственности квартиру площадью 54,5 кв. м и был «безлошадным».

Его супруга заработала тогда почти в 15 раз больше — 7,7 млн рублей. Кроме того, в ее собственности в 2015 году, кроме квартиры площадью 68,3 кв. м, был дом площадью 165 кв. м на участке 8,5 сотки, парковочное место, автомобиль Volkswagen Touareg и еще 47 земельных участков общей площадью свыше 8 га.

Маргарита Андреевна, носившая до замужества нечасто встречающуюся в Татарстане фамилию Ясько, судя по отчеству и возрасту, может быть дочерью экс-заместителя руководителя отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Андрея Джоновича Ясько.

Ясько — член команды экс-главы ПФР по РТ Марселя Имамова. Напомним, в сентябре 2015 года последний был задержан по подозрению в бюджетных хищениях на 77 млн рублей, а одним из главных обвиняемых по делу стал его заместитель — Андрей Ясько. Однако спустя год дело было закрыто, обвинения сняты, а фигуранты несостоявшегося дела тихо вернулись на рабочие места, а вскоре покинули их так же, без лишнего шума.

Экс-директор принадлежащего Маргарите Андреевне Пярноя-Ясько ООО «Про-технологии» Евгений Семенов, судя по всему, также является ее соседом и, как и она, совладельцем ДНТ «Раздолье». Фото razdolye116.ru

Родственники и партнеры по бизнесу

Тем временем у фирмы «Промик-К», бенефициаром которой в настоящее время является Андрей Джонович Ясько, уставный капитал составляет 923 тыс. рублей. До 2015 года этой компанией, в уставе которой основным видом деятельности записано выращивание зерновых и масличных культур, а среди прочих числятся различные виды строительных работ, покупка и продажа земельных участков, на 99% владело ныне ликвидированное и прописанное по тому же адресу (Восстания, 119а) ООО «Айшинский». Директором «Айшинского» была вышеназванная Ирина Санталова — учредитель ООО «МБЦ «Невский» — первого владельца земель на берегу Верхнего Кабана.

А экс-директор принадлежащего Маргарите Андреевне Пярноя-Ясько ООО «Про-технологии» Евгений Семенов, судя по всему, также является ее соседом и, как и она, совладельцем ДНТ «Раздолье» (также зарегистрированного на Восстания, 119а). Другой совладелец ДНТ — Владимир Артемьев, директор принадлежащего Андрею Джоновичу Ясько ООО «Промик-К».

Коттеджный поселок «Раздолье», расположенный на берегу Куйбышевского водохранилища на слиянии Волги, Камы и Меши рядом с Сингелями, неподалеку от Атабаево, — в 6 километрах от Волжско-Камского заповедника. Проект уютного поселка «с восхитительным видом на водное зеркало Куйбышевского водохранилища», как сообщается на его сайте, начали реализовывать в 2012 году. Тогда же в декларации Андрея Пярнои как чиновника перечислялись большие земельные владения супруги.

Выйти на самих супругов Пярноя «Реальному времени», увы, не удалось. Телефон их компании «Про-технологии» оказался отключен, а на просьбу корреспондента дать комментарий, изложенную в личном обращении в соцсети, где Маргарита Пярноя активно ведет свою страничку и регулярно размещает снимки дочерей, рассказывает о счастливой жизни семьи, землевладелица и бизнес-леди на момент сдачи этого материала не откликнулась. Тем не менее мы готовы дать слово семье Пярноя-Ясько на страницах нашего издания.

«Место неплохое, но могут возникнуть расходы»

Насколько перспективен проект жилого комплекса, который предлагает реализовать на берегу Верхнего Кабана компания супругов Пярноя, по просьбе «Реального времени» оценила руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

— По моему мнению, 65 миллионов за 2,2 га — это в принципе недорого. Место там неплохое, потенциал у этого участка определенно есть. Но сейчас эти земли предназначены для сельскохозяйственного использования, и нужно понимать, какие материальные и временные затраты потребуют их перевод в другую категорию и приведение участка в соответствие с тем проектом, который они заявляют. Причем не факт, что это получится. Соответственно и заявлена такая цена участка — если бы он сразу мог использоваться под жилую застройку, цена могла бы быть вдвое выше, — отмечает она.

По словам Гизатовой, только на перевод земель в нужную категорию иногда уходит около года, а значит, напрашивается вывод — вложенный в покупку капитал может быть заморожен на год. Кроме того, предупреждает специалист, даже после перевода земель в нужную категорию может оказаться, что строительство жилкомплекса в этом месте экономически нецелесообразно.

— Из-за плохой транспортной доступности квартиры не будут продаваться? — уточнило «Реальное время».

— Кого в Казани останавливала плохая транспортная доступность? — возразила Гизатова. — Нет, может, например, оказаться, что по нормам не проходят запланированные объемы строительства жилья. Например, им не соответствует количество парковочных мест, которые можно построить, или количество детсадов, школ и другая инфраструктура поблизости. И тогда надо будет снижать объемы жилой застройки, этажность зданий, а в результате проект может оказаться экономически нецелесообразным, он просто не окупится. В нашу компанию клиенты обращаются за оценкой технико-экономических показателей проекта перед покупкой, и лишь порядка 14 процентов участков проходят аудит, и строительство на них оказывается экономически целесообразным.

Еще один момент, по словам Гизатовой, — наличие инженерных сетей поблизости от участка:

— Если, к примеру, город обяжет застройщика построить канализацию на весь микрорайон, строить жилой комплекс будет нецелесообразно. Все это нужно изучать, с учетом этих расходов просчитывать технико-экономическое обоснование проекта и закладывать в него еще и непредвиденные расходы, которые, вероятно, могут возникнуть.

Что же касается качества жилья, которое можно построить на продаваемой ООО «Про-технологии» земле, то при прочих благоприятных условиях, по мнению Гизатовой, здесь возможно размещение почти любого жилья — от эконом- до бизнес-класса. Но не элитного, несмотря на все прелести этого возвышенного места с видом на Кабан и Казань.