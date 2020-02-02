Власти Забайкалья рассказали о состоянии зараженного коронавирусом, узнавшего о диагнозе из новостей

Гражданин Китая, который с подозрением на коронавирус был госпитализирован в краевую инфекционную больницу, помещен в специальный изолированный медицинский бокс и получает необходимую медицинскую помощь, об этом сообщили власти Забайкалья.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, врачи обеспечили необходимые условия пребывания в стационаре гражданина КНР.

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию.

Уточняется, что больного на выходных регулярно осматривали врачи дежурной смены.

«Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», — рассказал главврач больницы Сергей Юрчук.

В аналогичных условиях в стационаре находятся женщина и ребенок, контактировавшие с больным.

Напомним, гражданин Китая Ван Юньбинь, один из двух зараженных коронавирусом в России, связался с журналистами и рассказал, что о своем диагнозе узнал из СМИ.



По его словам, он обращался в больницу дважды, в первый раз его отправили домой, во второй — госпитализировали. Ситуация объяснялась тем, что заражение у Ван Юньбиня обнаружили не сразу. Первый результат анализов был отрицательным, но второй дал положительный результат.

