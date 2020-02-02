Один из двух зараженных коронавирусом в России узнал о диагнозе из новостей

Фото: «Реальное время»

Гражданин Китая Ван Юньбинь, один из двух зараженных коронавирусом в России, связался с журналистами и рассказал, что о своем диагнозе узнал из СМИ.

По его словам, он обращался в больницу дважды, в первый раз его отправили домой, во второй — госпитализировали. Ситуация объяснялась тем, что заражение у Ван Юньбиня обнаружили не сразу. Первый результат анализов был отрицательным, но второй дал положительный результат.

— Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результатов анализов. О том, что я, возможно, заражен, — узнал из новостей, — приводит его слова «Чита.ру».

Ван Юньбинь также сообщил, что вместе с ним на карантин поместили его жену и двухлетнюю дочь, которая является гражданкой России. При этом у дочери держится температура, сообщает «Чита.ру».

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что зараженный коронавирусом в Забайкалье человек (его имя не сообщалось) уже идет на поправку.