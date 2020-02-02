«Холоп» уступил только двум фильмам по сборам в России и СНГ
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко поднялся на третье место по объемам сборов в России и СНГ. Картина собрала в прокате на этой территории уже более трех миллиардов рублей.
За всю историю ранее это удавалось сделать только «Аватару» Джеймса Кэмерона (3639,5 млн рублей) и спортивной драме «Движение вверх» (3043,7 млн рублей), отмечает kinobusiness.com.
Также отмечается, что большую часть от общих сборов — а именно 2,9 млрд рублей — картина собрала в российском прокате.
Напомним, в январе казанский звукорежиссер заявил, что его фонограмма якобы звучит в фильме «Холоп».
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