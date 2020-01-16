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Казанский звукорежиссер заявил, что его фонограмма звучит в фильме «Холоп»

17:11, 16.01.2020
Казанский звукорежиссер заявил, что его фонограмма звучит в фильме «Холоп»
Фото: скриншот трейлера

Звукорежиссер из Казани, создатель студии звукозаписи «Сибирский тракт» Валерий Мустафин заявил, что в трейлере к фильму «Холоп» звучит его фонограмма песни «Летел голубь».

Он отметил, что аудиозапись была сделана в 1999 году совместно с исполнительницей, поэтом и композитором Еленой Фроловой.

«Опять идти в кино удостовериться, что моя фонограмма 1999 года «Летел голубь» с Еленой Фроловой звучит в теперь в фильме «Холоп»? Все же три миллиарда сборов... Свою-то фонограмму всегда узнаю. В самом конце трейлера звучит», — написал музыкант на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко стал самой кассовой российской кинокомедией, собрав в прокате 1,877 млрд рублей.

ОбществоКультура Татарстан
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