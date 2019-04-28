Менеджер МакSим рассказала о краткосрочной потере памяти у певицы

PR-директор певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) Маргарита Соколова рассказала, что состояние артистки улучшилось. При этом после ДТП наблюдалась даже потеря памяти.

«Она очень оптимистично настроена и довольна, что идет на поправку. Была краткосрочная потеря памяти после удара головой, но сейчас все восстанавливается», — заявила Соколова телеканалу «Звезда».

По ее словам, пока что МакSим остается под наблюдением врачей в больнице. В ближайшие дни ее перевезут в Москву.

Артистка планирует записать видеообращение для поклонников и сделать заявление для прессы, добавила ее представитель.

Напомним, что в начале недели Марина Абросимова попала в ДТП. Несмотря на заявления об отсутствии серьезных повреждений певица была помещена в реанимацию. Позже МакSим перевели в обычное отделение.