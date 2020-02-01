На трассе в Татарстане фура протаранила легковушку
На трассе М7 в Татарстане фура протаранила легковушку, в результате ДТП пострадал один человек.
Авария произошла накануне днем в Елабужском районе республики. Водитель грузовика, не успев затормозить, протаранил легковушку «Лада».
В результате этого пострадала один человек, пишет «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что накануне в Казани на пересечении улиц Тэцевской и Химической столкнулись два автомобиля, Renault и Lada. В результате аварии, будучи зажатой в салоне авто, погибла женщина.
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