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На трассе в Татарстане фура протаранила легковушку

20:50, 01.02.2020
На трассе в Татарстане фура протаранила легковушку
Фото: соцсети

На трассе М7 в Татарстане фура протаранила легковушку, в результате ДТП пострадал один человек.

Авария произошла накануне днем в Елабужском районе республики. Водитель грузовика, не успев затормозить, протаранил легковушку «Лада».

В результате этого пострадала один человек, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что накануне в Казани на пересечении улиц Тэцевской и Химической столкнулись два автомобиля, Renault и Lada. В результате аварии, будучи зажатой в салоне авто, погибла женщина.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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