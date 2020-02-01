Женщина погибла в ДТП в Казани, еще двое пострадавших — в больнице

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Накануне в Казани на пересечении улиц Тэцевской и Химической столкнулись два автомобиля, Renault и Lada. В результате аварии, будучи зажатой в салоне авто, погибла женщина.

В аварии также пострадали ребенок в возрасте около 5 лет и водитель иномарки, по другим данным — пострадал также водитель Lada. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Причины аварии устанавливаются, однако пользователи в соцсетях предположили, что всему виной могли стать плохие погодные условия и, возможно, превышение скорости кем-либо из участников ДТП.

В соцсетях также появилось видео последствий аварии.