Каждый седьмой случай травм на производстве в Татарстане приходится на сельское хозяйство

В 2019 году в сельскохозяйственной отрасли Татарстана произошло три случая со смертельным исходом и 14 с тяжелым исходом. Об этом доложил сегодня глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров.

Как передает пресс-служба президента Татарстана, в республике около 14% производственного травматизма в 2019 году произошло в сельском хозяйстве — это примерно каждый седьмой случай травмы на производстве.

Также сообщалось, что только половина работников сельского хозяйства в Татарстане охвачена медицинским осмотром.