В Чистополе рабочий погиб при обвале стены траншеи

Фото: Дмитрий Печенкин

Чистопольская городская прокуратура выясняет обстоятельства гибели рабочего. По предварительным данным, трагедия произошла сегодня около 19:00. Во время производства работ по замене подземных электрических сетей произошел обвал стены выкопанной траншеи. В результате происшествия работник предприятия «Чистопольские электрические сети» от полученных травм скончался на месте.



На место выехал городской прокурор Тимур Дияров. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели рабочего в соответствии с частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).