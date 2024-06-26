Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с путей на перегоне в Республике Коми

Фото: Руслан Ишмухаметов

Пресс-служба РЖД сообщила о чрезвычайном происшествии в Республике Коми: на одном из перегонов сошли с рельсов девять пассажирских вагонов. К месту аварии направлены оперативные службы, принимаются необходимые меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших уточняется.



Глава Республики Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой. По предварительным данным правоохранительных органов, около 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов.