Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с путей на перегоне в Республике Коми
Пресс-служба РЖД сообщила о чрезвычайном происшествии в Республике Коми: на одном из перегонов сошли с рельсов девять пассажирских вагонов. К месту аварии направлены оперативные службы, принимаются необходимые меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших уточняется.
Глава Республики Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой. По предварительным данным правоохранительных органов, около 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов.
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