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Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с путей на перегоне в Республике Коми

19:21, 26.06.2024
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с путей на перегоне в Республике Коми
Фото: Руслан Ишмухаметов

Пресс-служба РЖД сообщила о чрезвычайном происшествии в Республике Коми: на одном из перегонов сошли с рельсов девять пассажирских вагонов. К месту аварии направлены оперативные службы, принимаются необходимые меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших уточняется.

Глава Республики Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой. По предварительным данным правоохранительных органов, около 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов.

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Происшествия

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