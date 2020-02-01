Стало известно, сколько домов в Татарстане пройдут капремонт в этом году

В 2020 году планируется капитально отремонтировать 788 многоквартирных домов общей площадью 4,5 млн кв.метров. Об этом рассказал сегодня на субботнем совещании глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов.

По его словам, в этом году в программе принимают участие 40 муниципальных образований (кроме Алькеевского, Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов), передает пресс-служба президента Татарстана.

Напомним, накануне в Татарстане подвели итоги деятельности Минстроя РТ за 2019 год — в том числе и в вопросе капремонта. Работы на сумму более 5,4 млрд рублей выполнены в 935 многоквартирных домах.