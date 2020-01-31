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Врачи сообщили о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области

23:58, 31.01.2020
Врачи сообщили о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор Тюменской области сообщил, что состояние китайской студентки, больной коронавирусом, удовлетворительное, а заболевание протекает в легкой форме.

«Больная с первого дня пребывания в Тюмени находится в боксированном отделении инфекционного стационара, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Заболевание протекает в легкой клинической форме, на 31 января 2020 года состояние удовлетворительное, жалоб нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая.

ОбществоМедицинаПроисшествия
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