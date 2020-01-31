«Краснодар» отказался продавать Уткина в казанский «Рубин»
«Рубин» не смог договориться с «Краснодаром» о приобретении полузащитника Даниила Уткина, сообщает Metaratings.
По информации источника, в футболисте был лично заинтересован главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. «Рубин» сделал предложение краснодарскому клубу об аренде Уткина, но получил отказ, заявив о нежелании расставаться с собственным воспитанником.
В текущем сезоне 20-летний Уткин провел за «Краснодар» 19 матчей (в том числе в еврокубках и Кубке России).
Ранее «Рубин» объявил о переходе в казанский клуб защитника португальской «Браги» Пабло Сантоса.СпортФутбол Татарстан
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