«Краснодар» отказался продавать Уткина в казанский «Рубин»

«Рубин» не смог договориться с «Краснодаром» о приобретении полузащитника Даниила Уткина, сообщает Metaratings.

По информации источника, в футболисте был лично заинтересован главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. «Рубин» сделал предложение краснодарскому клубу об аренде Уткина, но получил отказ, заявив о нежелании расставаться с собственным воспитанником.

В текущем сезоне 20-летний Уткин провел за «Краснодар» 19 матчей (в том числе в еврокубках и Кубке России).

Ранее «Рубин» объявил о переходе в казанский клуб защитника португальской «Браги» Пабло Сантоса.