«Рубин» объявил о переходе Пабло Сантоса из «Браги»
«Рубин» пополнил свой состав защитником португальской «Браги» Пабло Сантосом. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
27-летний бразилец будет выступать за «Рубин» на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшего выкупа.
За «Брагу» Пабло сыграл 47 матчей (в том числе 8 матчей в текущем розыгрыше Лиги Европы), в которых забил 5 мячей.
Ранее он также играл за португальский «Маритиму» и бразильский клуб «Пайсанду».СпортФутбол Татарстан
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