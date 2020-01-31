«Рубин» объявил о переходе Пабло Сантоса из «Браги»

«Рубин» пополнил свой состав защитником португальской «Браги» Пабло Сантосом. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

27-летний бразилец будет выступать за «Рубин» на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшего выкупа.

За «Брагу» Пабло сыграл 47 матчей (в том числе 8 матчей в текущем розыгрыше Лиги Европы), в которых забил 5 мячей.

Ранее он также играл за португальский «Маритиму» и бразильский клуб «Пайсанду».