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«Рубин» объявил о переходе Пабло Сантоса из «Браги»

06:51, 31.01.2020
«Рубин» объявил о переходе Пабло Сантоса из «Браги»
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» пополнил свой состав защитником португальской «Браги» Пабло Сантосом. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

27-летний бразилец будет выступать за «Рубин» на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшего выкупа.

За «Брагу» Пабло сыграл 47 матчей (в том числе 8 матчей в текущем розыгрыше Лиги Европы), в которых забил 5 мячей.

Ранее он также играл за португальский «Маритиму» и бразильский клуб «Пайсанду».

СпортФутбол Татарстан
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