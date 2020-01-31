Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России

Роспотребнадзор отчитался о состоянии двух пациентов из КНР, у которых выявили коронавирус. Заболевание у них протекает в легкой форме, а состояние удовлетворительное.

«Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 31.01.2020 состояние удовлетворительное, жалоб нет. Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых, при первых же симптомах заболевания следует обратиться к врачу.

