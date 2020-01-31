Роспотребнадзор рассказал, для кого в особенности опасен коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых, при первых же симптомах заболевания следует обратиться к врачу.

Она уточнила, что сейчас наступает сезон гриппа и меры профилактики при этом заболевании и коронавирусной инфекции очень схожи.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время следует ограничить участие в массовых мероприятиях и воздержаться от поездок в Китай.

«Ровно потому, что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом, нам будет сложнее дифференцировать. Главное правило — мойте, пожалуйста, руки. Держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. И первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу», - передает «РИА Новости» ее слова.

Попова обратила внимание на то, что вирус представляет наибольшую опасность для пожилых.

Ранее сообщалось, что в России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая.

