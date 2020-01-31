Татарстан собирается изучить опыт Москвы в реновации жилья

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов сообщил на коллегии ведомства, что республика изучит опыт Москвы по реновации существующего жилого фонда.

Также для наращивания объемов ввода жилья в Татарстане хотят ввести поддержку строительства индивидуального жилья на земельных участках, предоставленных многодетным семьям, и начать строительство жилья для граждан, защищенных федеральным законодательством.

Ранее вице-премьер России, а некогда также глава Минстроя Татарстана и вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин заявил, что реновацию жилья, подобную московской, необходимо провести по всей стране.