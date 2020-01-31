В России предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Министерство юстиции предложило увеличить штрафы за превышение скорости. Инициатива есть в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

За превышение на 20—40 км/ч штраф составит 3 тыс. рублей вместо 500 рублей, на 40—60 км/ч — 4 тыс. рублей (сейчас 1—1,5 тыс. рублей, на более чем на 60 км/час — 5 тыс. рублей (сейчас 2—2,5 тыс. рублей).



Ранее сообщалось, что в Россию вернется накопительная система лишения прав для злостных нарушителей правил дорожного движения. За неоднократные нарушения водителей смогут лишать прав на срок до полутора лет.



По итогам девяти месяцев 2019 года вынесли более 100 млн о назначении административных штрафов за нарушения правил дорожного движения.