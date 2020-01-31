В России водителей снова будут лишать прав за накопленные нарушения

В Россию вернется накопительная система лишения прав для злостных нарушителей правил дорожного движения. За неоднократные нарушения водителей смогут лишать прав на срок до полутора лет.

Система заработает с 1 января 2021 года. В списке нарушений — превышение скорости на 60 км/ч; проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет; проезд на красный свет; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом в движении; разворот или движение задним ходом в запрещенном месте; выезд на встречную полосу; поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, и отказ пропускать пешехода. При этом нарушения, которые зафиксируют автоматические камеры, накопительной системой не будут учитываться, пишет «Коммерсантъ».

Похожая система наказаний работала в Советском Союзе. За нарушения водители получали проколы в специальных талонах. Три прокола означали лишение прав на один год.

Ранее ГИБДД отменила этап «площадка» при сдаче экзаменов на права.