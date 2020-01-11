В 2019 году в России зафиксировали более 100 млн нарушений ПДД

По итогам девяти месяцев 2019 года вынесли более 100 млн о назначении административных штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Участников дорожного движения штрафовали за превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, неиспользование ремней безопасности или отсутствие мотошлемов, управление транспортом с тонировкой стекол и т. д., пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Ранее министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на заседании кабинета министров РТ выступил с инициативой включить уроки ПДД в обязательную школьную программу.