Глава горсовета Керчи, подарившая ветеранам пироги, уволилась, но потом передумала

Глава городского совета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула подали в отставку после того, как подарили ветеранам пироги в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, однако позже отозвали заявления.

Общественность возмутило посещение главы горсовета, ее заместителя и депутатов ветеранов, которым чиновники вручили им батоны хлеба и медали, будучи в шубах. В горсовете Керчи позже пояснили, что это был не обычный хлеб, а пироги с мясом и картофелем, а шубы женщины не сняли, так как «заходили и уделяли буквально пять минут» каждому из 11 ветеранов.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн назвал ситуацию с такими подарками унизительной для ветеранов.

«Что значит, поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому они не сняли свои шубы, уделяли буквально пять минут ветеранам? У президента страны есть время встречаться с ветеранами и отдать им дань уважения, а у городских руководителей Керчи этого времени нет», — заявил он.

После скандала Хужина и Щербула подали заявления об увольнении, но через некоторое время глава горсовета Керчи передумала уходить в отставку и назвала свое заявление «сиюминутной слабостью», сообщает ТАСС.

Далее глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить Маю Хужину и ее заместителя безотлагательно, в течение дня.

«Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством. Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе», — написал он в «ВКонтакте».