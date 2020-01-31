Медведева не вошла в состав женской сборной России на ЧМ, Туктамышева — в запасе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объявил имена фигуристок, которые представят российскую команду на чемпионате мира в канадском Монреале.

Состав участников остался неизменным с победного для страны чемпионата Европы. От России на мировое первенство поедут чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Запасными будут заявлены чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а также фигуристка Анастасия Гулякова.

Отметим, что в число участников соревнований спортивных пар вошла татарстанская спортсменка Евгения Тарасова вместе с партнером Владимиром Морозовым.