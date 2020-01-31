Челнинский дебошир, от которого врачи скорой спасали пациентку через окно, был под наркотиками

Полицейские завели уголовное дело на дебошира, угрожавшего сотрудникам скорой помощи ножом.

Напомним, что в Набережных Челнах врачам скорой помощи пришлось спасать пациентку через окно от разбушевавшегося соседа с ножом. Мужчина угрожал больной женщине и врачам. Неадекватного соседа задержали стражи порядка и предложили ему пройти тест на наркотики, который показал положительный результат, передает пресс-служба МВД по РТ.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме этого, мужчина оштрафован за употребление психоактивных веществ.