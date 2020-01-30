Медикам скорой помощи в Челнах пришлось через окно спасать пациентку от неадеквата с ножом

В Набережных Челнах сотрудники скорой помощи написали заявление в полицию на дебошира. Им пришлось спасаться от неадекватного соседа пациентки через окно.

Заведующий подстанцией скорой помощи Святослав Веретенников рассказал, что помощь понадобилась 60-летней женщине в 26-м комплексе. Прибывшие медики скорой столкнулись с ее соседом «в неясном сознании».



«Мужчина начал вести себя некорректно в первую очередь по отношении к своей соседке. Потом его агрессия переключилась на бригаду, он взял в руки холодное оружие и начал угрожать сотрудникам и пациентке. Заблокировал выход из квартиры, вел себя агрессивно, поэтому бригада была вынуждена принять все действия для сохранения жизни и здоровья пациентки. Бригада эвакуировала обратившуюся через окно на улицу и далее в спецсанавтомобиль», - передает слова Веретенникова Chelny-biz.ru.

Полицейские задержали дебошира. Его доставили в отдел полиции.