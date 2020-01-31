Партнер Криштиану Роналду по юношеской команде рассказал про его обидное прозвище из детства

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Один из партнеров футболиста Криштиану Роналду по молодежной команде «Андориньи» Рикардо Сантос, который выступал за нее в период с 1993 по 1995 год, рассказал про обидное прозвище португальца в детстве.

По его словам, нападающий «Ювентуса» с малых лет был очень требователен к себе и всегда стремился достичь максимального результата. Рикардо утверждает, что поэтому Роналду часто плакал после поражений или когда его партнеры не отдавали ему мяч.

«Его называли плаксой (crybaby). Все потому, что уже тогда Роналду обожал побеждать так же, как сейчас. Когда он проигрывал или когда другие дети не давали ему пас, он плакал», — рассказал Сантос.

Ранее еще один знакомый Роналду назвал главное условие, при котором португалец может перейти в один из российских клубов.