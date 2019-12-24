Стало известно условие, при котором Криштиану Роналду может перейти в российский клуб

Полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии по футболу Жоау Мариу рассказал о главном условии, при котором Криштиану Роналду мог бы перейти в российский чемпионат.

«Если вы посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестер Юнайтед» Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И своего добился. Теперь «Ювентус». Кто знает, что произойдет в будущем.

Если в России будет команда, которая поставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и приехать и сюда. Все возможно. Если «Локомотив» захочет пригласить футболиста уровня Роналду, то клубу придется инвестировать в это большие деньги. Но он получит выдающегося игрока, лучшего в мире», — цитирует Мариу «Российская газета».

Напомним, ранее российский чемпион UFC боец Хабиб Нурмагомедов порекомендовал Роналду вовремя завершить карьеру.