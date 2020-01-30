Вячеслав Буцаев: «Тяжело находить слова, когда страдаешь от невынужденных ошибок некоторых игроков»
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Барыса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«В очередной раз тяжело находить какие-то слова, когда ты страдаешь от невынужденных ошибок некоторых игроков.
Тяжело даются нам победы. И причина именно в тех невынужденных ошибках. По игре — молодцы. Это для нас уже четвертая игра была через день, третья — на выезде.
Думаю, что мы выглядели достойно. Но снова праздник прошел мимо нашей улицы, как и в предыдущих двух играх», — сказал Буцаев.
Напомним, ранее главный тренер «Авангарда» Боб Хартли был удивлен тому, что «Нефтехимик» находится вне зоны плей-офф КХЛ.СпортХоккей Татарстан
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