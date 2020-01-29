Тренер «Авангарда» Хартли: «Не могу поверить, что «Нефтехимика» не будет в плей-офф»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли похвалил соперника после победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.

— Обе команды боролись по-полной, и в третьем периоде «Нефтехимик» здорово начал, вышел заряженный на игру, особенно после второй шайбы, которую они забросили. Они зажали нас в нашей зоне, мы много оборонялись, но Гарипов сумел вовремя сделать необходимые сэйвы.

Здорово действовали все четыре звена, все шесть защитников, поэтому, считаю, что хорошая, заслуженная победа. И, конечно, когда счет 3:2 — это свидетельствует о том, что команды бились практически на равных. Но мы воспользовались своими моментами и довели дело до победы.

Главное, чтобы все ребята были в составе, потому что в плей-офф, конечно, будет настоящая битва, легко никому не будет. Посмотрите на турнирную таблицу, насколько там все плотно. Даже мы играли с «Нефтехимиком»: они здорово себя показали, и просто не могу поверить, что их не будет в плей-офф — они несомненно завоюют место. И, конечно, у нас сбалансированная группа команд и очень высокая конкуренция, поэтому нужно быть в полной боевой готовности, — сказал Хартли.

После 52 матчей «Нефтехимик» с 50 очками занимает 10-ю строчку в Восточной конференции. От места в плей-офф команду отделяет 5 очков, при этому у их главного конкурента «Металлурга» есть одна игра в запасе.