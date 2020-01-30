Каргинов из «КАМАЗ-мастера» рассказал, чем «Дакар» лучше «Формулы-1»

Победитель международного ралли-рейда «Дакар-2020» Андрей Каргинов рассказал о главном отличии марафона от гонки серии «Формула-1».

«Если задуматься, у «Дакара» масса преимуществ по сравнению с «Формулой-1». Это и длинный период соревнований, и бездорожье... А еще на «Дакар» приезжает «КАМАЗ-мастер», а на «Формулу» — нет! — заявил Каргинов.

Напомним, экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем «Дакара-2020» в общем зачете среди грузовиков.

Накануне, победителей ралли-рейда наградил президент РТ Рустам Минниханов.