Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-мастера» выиграл «Дакар-2020»

Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда «Дакар-2020», впервые прошедшего на территории Саудовской Аравии.

Сегодня, 17 января, в классе грузовиков состоялся заключительный, 12-й этап гонки. Победу на этапе одержал экипаж Каргинова, показавший результат в 01 час 28 минут 41 секунда. Вторым приехал белорусский пилот Алексей Вишневский, отставший от победителя на 2 минуты, третьим стал Эдуард Николаев из «КАМАЗ-мастера» (+2:07).

Таким образом, благодаря этому успеху Каргинов увеличил отрыв в общем зачете грузовиков и обеспечил себе победу на «Дакаре-2020». Это второе чемпионство для экипажа Каргинова на знаменитом ралли-рейде.

Вторым в общем зачете стал еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» — Антона Шибалова, третье место занял белорусский экипаж Сергея Вязовича.

Грузовой зачет. Генеральная классификация. Топ-10

1. Андрей Каргинов (Россия) 46:33:46

2. Антон Шибалов (Россия) +00:42:26

3. Сергей Вязович (Белоруссия) +02:04:42

4 . Дмитрий Сотников (Россия) +02:55:28

5. Мартин Мацик (Чехия) +03:28:08.