Рустам Минниханов наградил команду «КАМАЗ-Мастер»
Президент РТ Рустам Минниханов принял в казанском Кремле спортсменов и руководство команды «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба главы РТ.
Минниханов поздравил команду с победой на международном ралли-рейде «Дакар-2020» и вручил государственные награды.
«Вы являетесь примером для молодых ребят, занимающихся автоспортом и всеми техническими видами спорта, — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к спортсменам. — Вы прославляете честь автомобильного спорта как Татарстана, так и России».
После приветственных слов президент вручил такие награды, как почетные звания «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан» и «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан», медаль РТ «За доблестный труд», а также благодарность президента Республики Татарстан.
Экипаж победителя «Дакар-2020» Андрея Каргинова был награжден орденом «Дуслык».СпортОбщество Татарстан
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