Рустам Минниханов наградил команду «КАМАЗ-Мастер»

Президент РТ Рустам Минниханов принял в казанском Кремле спортсменов и руководство команды «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба главы РТ.

Минниханов поздравил команду с победой на международном ралли-рейде «Дакар-2020» и вручил государственные награды.

«Вы являетесь примером для молодых ребят, занимающихся автоспортом и всеми техническими видами спорта, — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к спортсменам. — Вы прославляете честь автомобильного спорта как Татарстана, так и России».

После приветственных слов президент вручил такие награды, как почетные звания «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан» и «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан», медаль РТ «За доблестный труд», а также благодарность президента Республики Татарстан.

Экипаж победителя «Дакар-2020» Андрея Каргинова был награжден орденом «Дуслык».