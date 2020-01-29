Новости спорта

13:43 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Рустам Минниханов наградил команду «КАМАЗ-Мастер»

13:25, 29.01.2020
Рустам Минниханов наградил команду «КАМАЗ-Мастер»
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов принял в казанском Кремле спортсменов и руководство команды «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба главы РТ.

Минниханов поздравил команду с победой на международном ралли-рейде «Дакар-2020» и вручил государственные награды.

«Вы являетесь примером для молодых ребят, занимающихся автоспортом и всеми техническими видами спорта, — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к спортсменам. — Вы прославляете честь автомобильного спорта как Татарстана, так и России».

После приветственных слов президент вручил такие награды, как почетные звания «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан» и «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан», медаль РТ «За доблестный труд», а также благодарность президента Республики Татарстан.

Экипаж победителя «Дакар-2020» Андрея Каргинова был награжден орденом «Дуслык».

СпортОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров