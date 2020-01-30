Почетный президент ФФКР заявил, что Загитова не нуждается в советах по поводу будущего

Фото: Михаил Шаров (fsrussia.ru)

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не нуждается в советах по будущему своей карьеры.

«Ей (Загитовой) виднее, я не думаю, что нам надо заниматься рекомендациями. Она свое дело сделала, в спорте добилась большого успеха, хочу, чтобы дальше у нее сложилось все так, как она сама хочет.

Я бы не стал ей ничего навязывать. У нее хорошие тренеры, она и сама уже приобретает опыт, поэтому она сама решит, как ей удобнее. Пожелаем ей удачи!» — сказал Писеев по телефону.

Напомним, Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В начале января появилась информация, что фигуристка вернулась к полноценным тренировкам с прежним тренерским штабом.

Несмотря на это, комментатор Андрей Голованов считает, что Загитова больше не вернется на лед для участия в международных соревнованиях.