Альберт Яруллин: «Задача «Ак Барса» — победа в Кубке Гагарина»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу над «Витязем» (4:2) и рассказал о главных задачах, стоящих перед командой.

«Это был наш пятый матч через день, поэтому у нас накопилась усталость. У «Витязя» хорошая и сплоченная команда с техничными ребятами. Игра складывалась очень нелегко. Хорошо, что выиграли.

Нам надо поработать над дисциплиной. Были удаления, которые не стоило допускать. Нужно убирать эти моменты перед плей-офф. Надо владеть своими эмоциями, мы не должны так делать.

Я не думаю, что первое место на Востоке — наша главная задача. Мы должны стать первыми в плей-офф. Но победа в конференции — это приятный бонус, который сделает нас сильнее», — цитирует игрока AllHockey.

Напомним, ранее «Ак Барс» первым в Восточной конференции гарантировал себе выступление в плей-офф КХЛ.