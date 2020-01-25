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«Ак Барс» первым на Востоке обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

22:03, 25.01.2020
«Ак Барс» первым на Востоке обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ
Фото: vk.com/hcakbars

Казанский «Ак Барс» благодаря гостевой победе над «Автомобилистом» (3:2) обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина по хоккею.

Казанцы набрали 74 очка и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. Таким образом, «Ак Барс» стал первой командой Востока, которая гарантировала себе участие в матчах на выбывание.

Ранее в плей-офф КХЛ вышли два представителя Западной конференции — московский ЦСКА и питерский СКА.

СпортХоккей Татарстан
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