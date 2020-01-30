Соцсети: в Казани на улице начали продавать медицинские маски

На улицах Казани предприимчивые граждане начали продавать медицинские маски. Фото одного торговца пользователи опубликовали в соцсети.

На фотографии запечатлен молодой человек в медицинской маске. Судя по всему, он предлагает купить медицинские маски водителям, стоящим на светофоре. Во сколько обойдутся средства защиты, купленные на бегу, не уточняется.

«На Акчарлаке уже продают повязки», — подписал снимок автор.

Тем временем в Татарстане создан штаб по недопущению проникновению коронавируса в Татарстан. Рустам Минниханов дал поручение системно информировать жителей республики о работе по профилактике коронавируса.

