Соцсети: в Казани на улице начали продавать медицинские маски
На улицах Казани предприимчивые граждане начали продавать медицинские маски. Фото одного торговца пользователи опубликовали в соцсети.
На фотографии запечатлен молодой человек в медицинской маске. Судя по всему, он предлагает купить медицинские маски водителям, стоящим на светофоре. Во сколько обойдутся средства защиты, купленные на бегу, не уточняется.
«На Акчарлаке уже продают повязки», — подписал снимок автор.
Тем временем в Татарстане создан штаб по недопущению проникновению коронавируса в Татарстан. Рустам Минниханов дал поручение системно информировать жителей республики о работе по профилактике коронавируса.
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