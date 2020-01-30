Минниханов поручил создать штаб по по недопущению проникновения коронавируса в Татарстан

Рустам Минниханов получил формировать постоянно действующий штаб по недопущению проникновения коронавируса в республику. Штаб возглавит вице-премьер Лейла Фазлеева.

Также в него войдут руководители Министерства здравоохранения республики, Роспотребнадзора по РТ, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, МЧС России по РТ, Главное управление ветеринарии РТ.

Заседания будут проходить каждый день. Первое заседание пройдет сегодня под руководством и.о. премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.

Также Минниханов дал получение системно информировать жителей республики о работе по профилактике коронавируса.



Напомним, что пассажирское авиасообщение Казань — Санья было приостановлено 27 января. В настоящее время осуществляется только вывоз туристов в плановом режиме в соответствии с расписанием полетов. Последних туристов вывезут из Китая 4 февраля. Всех прибывших из неблагополучных регионов проверяют на симптомы заболевания.

