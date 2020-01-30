Фарид Мухаметшин призвал учителей «подтянуть» воспитательную работу в школах

Фото: Инна Серова

— Мы сохранили преемственность власти при трудолюбивом народе — не надо забывать об этом говорить! — призвал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин школьных учителей на проходящей сейчас в республиканском парламенте встрече с педагогами республики, посвященной организации и проведению парламентского урока-2020.

Парламентский урок в этом году, напомнил он, будет посвящен 100-летию образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель Госсовета подчеркнул важность воспитательной работы в школах:

— Школы отдали воспитательные функции семьям, и надо будет подтягивать эту работу.

Ранее «Реальное время» писало, что президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету РТ признал, что власти республики недорабатывают вопрос воспитания.