Илон Маск за час увеличил состояние на $2,3 млрд

Состояние руководителя американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илона Маска за час выросло на $2,3 млрд — до $36 млрд. Это связано с повышением рыночной капитализации Tesla.



Накануне на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Tesla подорожали сначала на 2,5%, до отметки $580,99, а затем еще на 12% — до $649, сообщает BNN Bloomberg.

Ранее в январе сообщалось, что за последние месяцы акции компании Илона Маска Tesla выросли со $179 до $510,5. На 17 января капитализация компании достигла $91,8 млрд.