Tesla резко приближается к капитализации в $100 млрд

За последние месяцы акции компании Илона Маска Tesla выросли со $179 до $510,5. На 17 января капитализация компании достигла $91,8 млрд и приблизилась к отметке в $100 млрд.

На сегодня компания Маска является самым крупным автопроизводителем, пишет Financial Times (FT). Ford и General Motors оцениваются в $36,3 и $50,8 млрд соответственно.

Если стоимость Tesla продержится на уровне $100 млрд полгода, Маск получит пакет акций почти на $350 млн. А общий размер вознаграждения, которое может ему достаться при достижении определенных целей к 2028 г., составляет $50 млрд. В частности, рыночная капитализация Tesla должна будет к этому моменту вырасти до $650 млрд.

В сентябре 2019 года капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов.

