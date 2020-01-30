В Набережных Челнах водитель междугороднего автобуса из Уфы умер за рулем

В Челнах на территории автовокзала за рулем умер водитель междугороднего направления Уфа — Нижний Новгород. Перед смертью он успел припарковаться у платформы.

Водитель остановился на предусмотренной расписанием остановке на платформе автовокзала. Но дальше отправиться не смог, он скончался прямо за рулем, передают «Челнинские известия».

Тело доставили в морг. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ намерен ужесточить контроль за возрастом парка автобусных перевозчиков и документами водителей общественного транспорта.

