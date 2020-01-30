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Минтранс РФ хочет ужесточить контроль за возрастом автобусов

06:18, 30.01.2020
Минтранс РФ хочет ужесточить контроль за возрастом автобусов
Фото: rt-online.ru

Минтранс РФ намерен ужесточить контроль за возрастом парка автобусных перевозчиков и документами водителей общественного транспорта.

Как объясняет ведомство, сейчас у сотрудников Госавтодорнадзора недостаточно полномочий для тщательной проверки перевозчиков. Они не могут проверить ведение путевой документации. оформления транспорта, карту маршрута и даже отсутствует право проверки водительского удостоверения.

Ведомство также намерено контролировать нормы эксплуатации автобусов. Ведомство провело анализ аварий с участием автобусов.

«Анализ причин таких ДТП подтверждает необходимость принятия комплекса дополнительных мер, направленных на повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами. [...] Принципиально важно обеспечить допуск к движению по автомобильным дорогам только автобусов, находящихся в технически исправном состоянии», — передает сообщение ведомства «Интерфакс».

Планируется. что поправки вступят в силу в декабре этого года.

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