Минтранс РФ хочет ужесточить контроль за возрастом автобусов
Минтранс РФ намерен ужесточить контроль за возрастом парка автобусных перевозчиков и документами водителей общественного транспорта.
Как объясняет ведомство, сейчас у сотрудников Госавтодорнадзора недостаточно полномочий для тщательной проверки перевозчиков. Они не могут проверить ведение путевой документации. оформления транспорта, карту маршрута и даже отсутствует право проверки водительского удостоверения.
Ведомство также намерено контролировать нормы эксплуатации автобусов. Ведомство провело анализ аварий с участием автобусов.
«Анализ причин таких ДТП подтверждает необходимость принятия комплекса дополнительных мер, направленных на повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами. [...] Принципиально важно обеспечить допуск к движению по автомобильным дорогам только автобусов, находящихся в технически исправном состоянии», — передает сообщение ведомства «Интерфакс».
Планируется. что поправки вступят в силу в декабре этого года.
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