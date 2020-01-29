В Казани стартовал конкурс на разработку логотипа Игр стран СНГ

В Казани стартовал конкурс на разработку логотипа Игр стран СНГ и I Всероссийских городских игр. Принять в нем участие могут все желающие.

Визуальный образ должен способствовать популяризации спорта и здорового образа жизни, а также должен в себе сочетать современные черты и историю о культуре стран, представители которых примут участие в соревнованиях.

Шорт-лист победителей определит конкурсная комиссия. Окончательные итоги будут известны по результатам онлайн-голосования.

Авторов лучших работ объявят в начале весны, они получат денежные призы: 100 тыс. рублей за разработку материалов для Игр стран СНГ и 50 тыс. рублей — за визуализацию Первых Всероссийских городских игр, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, Игры стран СНГ пройдут с 20 по 27 августа, на них приедут порядка 2,5 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, около 2 тыс. волонтеров и 1,2 тыс. судей из 11 стран. С 26 по 28 июня в столице Татарстана пройдут I Всероссийские городские игры, приуроченные ко Дню молодежи.