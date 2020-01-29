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Николай Цулыгин: «Салават» подвела реализация, хорошо, что взяли очко»

15:52, 29.01.2020
Николай Цулыгин: «Салават» подвела реализация, хорошо, что взяли очко»
Фото: vk.com/hcsalavat

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение по буллитам хабаровскому «Амуру» (0:1б).

«Упорная и боевая игра, которая шла до гола. К сожалению, ни мы, ни соперник не смогли забить в основное время. В овертайме мы имели достаточно возможностей, так же как и «Амур» на последней минуте.

Сегодня нас подвела реализация моментов, не смогли переиграть Аликина, который очень здорово выступил. Хорошо, что взяли очко, но плохо, что не взяли два», — заявил Цулыгин.

СпортХоккей Башкортостан
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