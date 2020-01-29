«Салават Юлаев» в гостях по буллитам уступил «Амуру»
«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил хабаровскому «Амуру» (0:1б.)
Вторая игра команд за последние два дня оказалась еще менее яркой, чем вчерашняя встреча. Соперники так и не смогли поразить друг друга, переведя матч в буллитную серию. В послематчевых бросках точнее оказались хозяева льда, которые одержали вторую победу подряд.
«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Голы: 1:0 (65:00) — Вячеслав Ушенин (победный буллит).
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