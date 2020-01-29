Маганов: подтвержденные запасы «Татнефти» позволяют вести добычу в течение 29 лет

В рамках действия соглашения с ОПЕК суточная добыча нефти ограничена объемом 80 640 тыс. тонн, сообщил замдиректора по добыче «Татнефти» Рустем Халимов. Исходя из этого показателя, ежегодный объем добычи нефти составил 29,8 млн тонн.

«Если бы не было ограничений, «Татнефть» могла бы добыть 32 млн тонн», — подтвердил гендиректор Наиль Маганов.

Он уточнил, что подтвержденные запасы «Татнефти» позволяют вести добычу в течение 29 лет.

Напомним, ранее в «Татнефти» рассказали о дальнейшей судьбе проектов компании в Ливии.

