В «Татнефти» рассказали о судьбе проектов в Ливии

«Татнефть» определит дальнейшую программу работ в Ливии после получения результатов по сейсморазведке. Об этом сообщил сегодня первый замгендиректора «Татнефти» Раис Хисамов на пресс-конференции в Альметьевске.

По его словам, до начала военных действий была проведена сейсморазведка на 300 кв. км в восточной зоне. Он заверил, что исследование проводили приглашенные специалисты, а не работники «Татнефти». «Наши там не работали», — заверил он.

О том, что «Татнефть» начала сейсморазведочные работы в Ливии стало известно в декабре минувшего года.